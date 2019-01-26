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"Земли русских людей": в России грозят Украине новой аннексией
Какая наглость!
В эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» пропагандист Кремля, руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил о новых территориальных претензиях страны-агрессора к Украине, передает replyua.net. В том числе, он выразил убеждение, что к России якобы должны присоединиться восточные и южные регионы напей страны.
«Юго-восток Украины должен отойти от Галичины и присоединиться к России! Это наша исконная земля, никакого отношения к вам не имеющая. Даже ваша Киевская вонючая митрополия не включала 333 года назад земли юго-востока! Это земли русских людей!», — нагло заявил Багдасаров. Также он добавил, что России следует устроить в Украине свержение законной власти, чтобы «освободить» украинский народ.
При этом пропагандист ранее сравнил Украину со злокачественной опухолью и подчеркнул, что ее нужно «вырезать» как угрожающую России.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, земля, аннексия
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