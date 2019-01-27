Блогер: сегодня день памяти жертв Холокоста, но человечество продолжает тонуть в войнах, ненависти и крови

27.01.2019 21:00

Сегодня в нашей стране Международный день памяти жертв Холокоста. В сети множество хороших постов. Люди помнят, люди соболезнуют, люди пытаются понять, как не допустить впредь столь жестокие вещи, но некоторые из этих людей буквально лицемерят. Возможно, сами того не понимая. Просто нельзя искренне переживать и порицать чужую ненависть и насилие относительно одной группе людей, намеренно поддерживая и разжигая ненависть по отношению к другой. Сейчас уровень агрессии и ненависти в обществе настолько высок, что нам впору вспомнить несколько базовых моментов: ни Холокост, ни другие преступления против человечества не начинались с убийств. Как предает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Екатерина Золотарева.



По ее словам, все агрессии начинались с мысли, со слов, с согласия, с принятия идеи, с того, что травить кого-то только за состав его крови или цвет кожи стало нормальным, а это не может быть нормальным просто по определению. Не стоит подогревать в себе и окружающих все самые низменные инстинкты. Нужно сдерживаться и всегда помнить, что все мы люди.



Екатерина Золотарева подчеркивает, прямо сейчас в мире происходит масса преступлений против человечества. Просто они не столь масштабны, не столь важны в контексте мировых первичных целей и потому не столь заметны для других людей на планете. Человечество ничего так и не поняло из уже преподанных ему вселенной уроков. Оно продолжает тонуть в войнах, ненависти и крови. Это уже невозможно, большая война снова неизбежна.