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Нас обманывают: министр позволил украинцам не платить за газ
Сотни тысяч украинцев были неприятно удивлены в январе, получив счета за газ. Суммы у тех, кто пользуется услугами облгазов без приборов учета, неожиданно выросли без малого в три раза. В НАК «Нафтогаз Украины» заявляют, что газовые посредники устроили провокацию перед выборами, а министр социальной политики Андрей Рева призвал потребителей игнорировать «завышенные» платежки, а рассчитываться по прежним нормам. Это касается исключительно тех, у кого нет газовых счетчиков.
Как пишет издание Реал, если в платежках за ноябрь норма потребления голубого топлива на трех человек, прописанных в квартире, составляла 9,9 куб. м, то в декабрьских в таком случае уже указывалось 29,4 куб. м. Соответственно, и плата увеличилась с 84,63 грн до 251,38 грн. в месяц. Кроме того, во многих регионах облгазы начали насчитывать потребителям неизвестно откуда возникшие долги.
С чего такой реверанс? Началось все с обращения нескольких областных газовых компаний в суд с требованием обжаловать правительственное постановление от 2016 года, снижавшее нормы потребления газа для домохозяйств, не оборудованных газовыми счетчиками. Напомним, тогда в Кабмине заявляли, что норма завышена и она позволяет облгазам получать гораздо большую компенсацию от госбюджета за субсидиантов. Облгазы пошли в суд.
После прохождения нескольких инстанций Верховный суд Украины таки удовлетворил их иск и признал данное постановление Кабмина недействительным. После такого судебного решения поставщики газа сообщили, что будут выставлять населению счета по нормам, установленным в 1996 году, которые в 2,97 раза выше отмененных.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, министерство, газ, обман
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