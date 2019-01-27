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Названы главные шаги по возврату Крыма: эксперт рассказал детали
Украина должна противопоставить российскому агрессорупоследовательную, системную и консолидированную политику непризнания, рассчитанную на дальнюю перспективу
Об этом сообщил Максим Кононенко, дипломат, юрист-международник, передает Хвыля.
В начале 2014 г. никто не мог представить, что произойдет в Крыму. Сценарий захвата полуострова вооруженными силами РФ был лишь одним из многих возможных, а в сценарий его аннексии вообще не верилось. Однако сегодня мы отмечаем уже пятую годовщину этих печальных событий. Никто доподлинно не знает, когда завершится оккупация. Советская оккупация балтийских государств продолжалась 50 лет, негласная оккупация россиянами Приднестровья продолжается более двух десятилетий, грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии оккупированы «российскими миротворцами» уже более 10 лет.
Понятно одно: российская оккупация Крыма — это надолго.
«Именно политику, а не фрагментарные и распыленные, хотя иногда эффективные действия. Судебные и арбитражные производства — важный трек, но ограниченный юрисдикцией органов, которые рассматривают иски. Контрмеры и санкции — действенный рычаг, но зависит от доброй воли партнеров. Дипломатический протест — незаменимый инструмент дипломатии, но без конкретных действий остается пустым звуком. Ни один из них не может радикально изменить ситуацию. Лишь их соединение с проактивной политикой непризнания может если не остановить, то замедлить время, которое работает сегодня против Украины», — подчеркивает дипломат.
Прежде чем поднимать вопрос возврата Крыма, необходимо остановить военное противостояние на Донбассе и решить вопросы с Донецком и Луганском. Такое заявление в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина» сделал народный депутат и лидер «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович.«Давайте сначала разберемся с Донецком и Луганском, а потом будем решать вопросы с возвратом Крыма. Давайте разберемся, как мы его потеряли. Мы – единственная страна, которая в XXI веке отдала колоссальную территорию, имея войска и не сделав ни единого выстрела. Кто давал им команду уходить с позиций, сдавать все Путину? Никто не признается, все молчат. Как это происходило – тоже тишина в ответ. Власть боится об этом говорить», – уверен парламентарий.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, возврат, эксперт
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