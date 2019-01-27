Оккупанты хотят запустить в Крым двухэтажный поезд по Керченскому мосту

27.01.2019 18:41

Из Москвы в незаконно аннексированный Крым могут запустить двухэтажный поезд по Керченскому мосту, который был сдан в эксплуатацию в минувшем году. Как передаетreplyua.net, об этом идет речь в сообщении пресс-службы «Крымской железной дороги». Отмечается, что в составе из 14 двухэтажных купейных вагонов можно разместить порядка 882 пассажиров. В двухэтажном купейном вагоне - 64 места, в спальном двухэтажном вагоне - 30 мест, штабном вагоне - 50 мест.



Отметим, что сейчас продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему. Согласно прогнозам, ввод может состояться не раньше конца 2019 года.



После запуска движения по железнодорожной части моста, аннексированный Россией полуостров будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом. Дата, когда начнет курсировать двухэтажный поезд, пока неизвестна.