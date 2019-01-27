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Политолог: Россия может сделать так, что подсчет голосов на выборах нам придется проводить под свист пуль
Как передает replyua.net, Россия имеет три сценария по возвращению Украины под свое влияние. Об этом заявил в интервью «Укринформа» глава Службы внешней разведки Егор Божок. А именно: «реванш пророссийских сил», «внутренняя дестабилизация», «военная операция».
Комментируя эту новость в эфире одной из радиостанций украинский политолог Михаил Бесараб отметил, что первый и второй этапы этого сценария не могут быть применены, они уже применяются, начиная с 2014 года, когда Россия работает на поддержку пророссийских политических сил, популистов, которые являются попутчиками Кремля в Украине, так же периодически Кремль принимает меры дестабилизации. Например, в акватории Азова. Единственный момент, который остается в этой ситуации – решится ли Россия на открытый масштабный вооруженный конфликт? Здесь стоит провести зависимость таких возможных действий с итогами избирательной кампании.
Политолог подчеркнул, приоритетная задача для России – достичь желаемых целей, не применяя силы, не прибегая к лишним расходам, но это не абсолютный фактор, который повлияет на принятие тех или иных решений. Все, что происходит в Украине, для России это лишь один из компонентов масштабного противостояния с западным миром. Бесараб уточнил, Россия может прибегнуть к дестабилизации еще до завершения выборов в Украине, чтобы поднять легитимность новоизбранного президента. Использовав свою агентурную сеть, сеть СМИ, которые, к сожалению, контролируются Россией в Украине, можно попробовать сделать так, чтобы выборы или подсчет результатов выборов состоялись в таких условиях, когда это даст России основания сказать, что выборы в Украине не состоялись демократично.
Теги: Россия, Донбасс, выборы президента, политолог
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