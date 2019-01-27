Политолог: Россия может сделать так, что подсчет голосов на выборах нам придется проводить под свист пуль

27.01.2019 10:55

Как передает replyua.net, Россия имеет три сценария по возвращению Украины под свое влияние. Об этом заявил в интервью «Укринформа» глава Службы внешней разведки Егор Божок. А именно: «реванш пророссийских сил», «внутренняя дестабилизация», «военная операция».



Комментируя эту новость в эфире одной из радиостанций украинский политолог Михаил Бесараб отметил, что первый и второй этапы этого сценария не могут быть применены, они уже применяются, начиная с 2014 года, когда Россия работает на поддержку пророссийских политических сил, популистов, которые являются попутчиками Кремля в Украине, так же периодически Кремль принимает меры дестабилизации. Например, в акватории Азова. Единственный момент, который остается в этой ситуации – решится ли Россия на открытый масштабный вооруженный конфликт? Здесь стоит провести зависимость таких возможных действий с итогами избирательной кампании.



Политолог подчеркнул, приоритетная задача для России – достичь желаемых целей, не применяя силы, не прибегая к лишним расходам, но это не абсолютный фактор, который повлияет на принятие тех или иных решений. Все, что происходит в Украине, для России это лишь один из компонентов масштабного противостояния с западным миром. Бесараб уточнил, Россия может прибегнуть к дестабилизации еще до завершения выборов в Украине, чтобы поднять легитимность новоизбранного президента. Использовав свою агентурную сеть, сеть СМИ, которые, к сожалению, контролируются Россией в Украине, можно попробовать сделать так, чтобы выборы или подсчет результатов выборов состоялись в таких условиях, когда это даст России основания сказать, что выборы в Украине не состоялись демократично.