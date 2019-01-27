Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам

27.01.2019 08:23

Что узнала разведка?

Глава службы внешней разведки Евгений Божок подчеркнул, что перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос"

Российские спецслужбы получили дополнительно $350 млн для вмешательства в выборы в Украине и подготовили специально три сценария развития событий. Об этом в интервью Укринформу заявил глава службы внешней разведки Украины Егор Божок.

"Мы получили информацию, что Кремль приказал на этот год дополнительно выделить $350 млн своим спецслужбам для работы по вмешательству в выборы в Украине", - сказал Божок.

По его словам, перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача "закрыть украинский вопрос" в 2019 году.

"Закрыть" означает вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло. Для этого в Кремле базируются на трех сценариях развития событий в Украине", - подчеркнул Божок.

Он уточнил, что первый - это реванш пророссийских сил по итогам президентских или парламентских выборов.

"В случае провала пророссийских или тех, что устраивают Россию, сил на президентских выборах, будет применяться другой сценарий, а именно - внутренняя дестабилизация или так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль", - объяснил глава службы внешней разведки.

Божок подчеркнул, что третий сценарий Кремля - это военная операция. "В случае невозможности применения первых двух сценариев, в Кремле не исключают открытой военной агрессии против Украины. Вероятность реализации 2 или 3 сценариев очень высока. Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина", - добавил Божок.

Отвечая на вопрос, на что пойдут $350 млн, глава службы внешней разведки сказал: "На все - проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, для подготовки кибератак ... Задача, стоящая перед всеми спецслужбами Российской Федерации, - "кто угодно, только не Порошенко"

Источник : https://from-ua