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Россия готовится к наступлению: Наев озвучил тревожные данные

27.01.2019 10:22
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Россия готовится к наступлению: Наев озвучил тревожные данные

 

Противник продолжает увеличивать свою военную группировку вблизи украинской границы и есть основания говорить о серьезной угрозе.

Войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку. Об этом рассказал в интервью, опубликованном в журнале "Новое время", командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности. Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", – сказал он.

Командующий ООС отметил, что благодаря перехвату разговоров россиян удалось узнать об активизации российских диверсионно-разведывательных (ДРГ) групп, а также было обнаружено использование особого типа спутниковой связи их российскими командирами. Их присутствие показывает, что, скорее всего, ведется подготовка к наступлению.

Источник : https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, война, войска, Россия, наступление
 
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