Обязательному техническому осмотру подлежат такие виды автомобилей:

— грузовые автомобили,

— автобусы,

— пикапы, фургоны и прицепы

— легковые автомобили и автомобили всех типов, перевозящих опасные грузы,

— легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям и используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения дохода,

— такси.

Клейкая радиочастотная лента размещаться на ветровом стекле. Ее цель — передавать информацию на специальный считыватель. Последний передавать данные уже непосредственно на компьютер, где полиция будет проверять соответствующие показатели.