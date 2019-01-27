Штрафа не избежать: украинцам придется иметь при себе новый документ

27.01.2019 20:40

Кабинет министров 23 января принял постановление о радиочастотную идентификацию прохождения техконтроля транспортом. На лобовом стекле будут клеить метку для автоматического считывания специальными приборами. Соответствующие изменения принял Кабинет министров Украины.

Постановление вступит в силу через три месяца после публикации. Субъекты, которые уже получили бланки для обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств, могут их использовать.