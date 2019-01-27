Учителя будут проходить свое ВНО

27.01.2019 11:30

Педагоги боятся неудачи на сертификации и грозят ее саботировать, а родители не против проверки.

Скоро учителя младших классов смогут поучаствовать в сертификации , прохождение которой обеспечит им повышение квалификации и 20% надбавки к зарплате. Как будет проходить такая проверка и что о ней думают родители и педагоги, выяснила "Сегодня".

Для тысячи

В Минобразования сообщили, что пока такой экзамен будет добровольным, а сдать его смогут только тысяча учителей начальной школы из около полумиллиона сейчас работающих. В каждой области такую возможность дадут определенному количеству педагогов. Больше всего мест получит Львовская область (71), меньше всего — Луганская область (15). В дальнейшем количество возможных участников и категории сдающих планируют расширить.

Участвовать в проверке смогут учителя со стажем работы от двух лет, зарегистрировавшись на сайте УЦОКО до 1 февраля.

Источник : https://www.segodnya.ua