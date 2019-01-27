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Украинцам рассказали, на чем сэкономить деньги: «немедленно выключайте»
Больше всего электроэнергии в доме «едят» компьютер, телевизор и обычные лампочки
Среднестатистическая семья из трех человек в месяц может использовать 190 кВт*час электроэнергии.
Одним из самых энергозатратных приборов в доме является мощный компьютер. Только он может съедать около 50 кВт*час, если каждый день использовать ПК по 3−4 часа.
Еще около 10 кВт*час «съедят» часы, проведенные со включенным телевизором. Три часа стирки в неделю — это около 10 кВт*час в месяц, микроволновая печь (10 минут каждый день) — около 5 кВт*час, фен — 10 кВт*час (10 минут ежедневно).
Больше всего же «съест» обычное освещение. Стандартные лампочки могут использовать до 70 кВт*час в месяц.
Первым же шагом в экономии электричества станет замена обычных ламп накаливания на энергоэффективные. Например, если, вместо пяти «обычных» лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час.
С 1 ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5%. В 2019 году, как ожидается, тариф на газ вырастет на 19%. Далее, по прогнозам, в 2020 году природный газ подорожает на 15%, как и в 2021 году.
Соответственно, будут расти тарифы и на тепло, горячую воду и электроэнергию.
Согласно плану повышения тарифов на коммунальные услуги, в 2019 году горячая вода подорожает на 11,5%, как и отопление. Кроме того, будут внесены и структурные изменения в тариф на тепло. С 2019 года он будет состоять из двух составляющих: абонентской платы, ее нужно будет вносить целый год ежемесячно, и переменного тарифа, который нужно оплачивать только в отопительный сезон.
К концу 2019 года цена на газ для населения сравняется с ценой на газ для промышленных потребителей.
Этот прогноз будет действовать в условиях относительно спокойной экономической ситуации. Если же гривна начнет девальвировать, то Украина будет вынуждена брать новый кредит у МВФ и, как следствие, опять повышать тарифы.
Счета за электроэнергию вырастут в 2019 году на 50%, и это еще самые оптимистические прогнозы. Сейчас украинцы платят за электричество по цене ниже себестоимости, существующие тарифы покрывают только половину экономически обоснованной стоимости.
В июле 2019 года будет запущен рынок электроэнергии, украинские семьи сами смогут выбирать поставщиков. Поэтому тарифы, как ожидается, сначала вырастут до уровня себестоимости услуги, а затем могут снижаться за счет конкуренции между разными компаниями-поставщиками. Предположительно, 1 кВт будет стоить в 2019 году 1,85 грн – вместо 0,9 сегодняшних.
Тарифы на воду вырастут в 2019 году только в некоторых областях, приблизительно на 12%.
В целом, коммунальные платежи в следующем году вырастут примерно до 2 тысяч гривен за однокомнатную квартиру и до 4-5 тысяч за двухкомнатную. На размер счета будет влиять теперь не только метраж жилплощади и количество прописанных, но и наличие счетчиков и то, какая именно компания занимается обслуживанием.
Теги: Донбасс, деньги, экономия, коммунальные услуги
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