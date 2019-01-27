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В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев

27.01.2019 08:37
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В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев

Посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил, что в 2018 году в Турцию посетило рекордное количество украинцев, передает replyua.net со ссылкой на "Твиттер" дипломата. 

"Количество туристов из Украины, посещающих Турцию, с каждым годом неуклонно растет. Прошлый год стал рекордным – 1,35 млн", – сообщил он.

В этом контексте дипломат отметил, что и украинские, и турецкие туристические операторы планируют расширять сотрудничество. Отметим, что Турция является одним из самых популярных направлений для поездок среди украинцев. Это связано с доступными ценами и высоким сервисом. Также, согласно статистике, украинцы чаще всего пользуются возможность "горящих путевок". Самые популярные направления, это Анталия, Алания и Кемер. В этих городах лучшие отели. Как рассказывали отдыхающие, трехзвездочный отель предоставляет услуги на высшем уровне.

Источник : https://replyua.net 



Теги: Донбасс, Турция, украинец
 
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