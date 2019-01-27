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В Украине изменился расчет больничного: что надо знать
С января 2019 больничные в Украине будут рассчитывать по новой системе.
Об этом сообщили в Фонде соцстрахования.
По информации ведомства, с 1 января минимальный размер больничного повысится до 100 грн в день (до этого около 90 грн).
Работодатель сможет оплачивать только первые пять дней больничного, а затем выплаты будут перечисляться из Фонда соцстрахования. Размер пособия будет зависеть от трудового стажа и размера средней зарплаты за последние 12 месяцев.
Так, суммарную зарплату за этот период делят на общее количество дней в году (с учетом государственных праздников). Сумма, которая получилась, - это размер больничного. Получить больничный равный своей средней зарплате могут только те, у кого более 8 лет трудового стажа. Другим полагается только часть зарплаты.
В процентном соотношении: от 3 до 5 лет - 60% средней заработной платы; от 5 до 8 лет - 70%; от 8 лет - 100%. С ростом минимальной зарплатывырос и минимальный размер больничных. Еесли в 2018 году час работы оплачивался в районе 22,4 грн, то в теперь сумма составляет 25 грн.
Уже в 2019 году электронные больничные листы придут на смену бумажным. В результате оформить и продлить больничный можно будет без похода в поликлинику (онлайн)
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, больничный
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