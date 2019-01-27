Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине изменился расчет больничного: что надо знать

27.01.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине изменился расчет больничного: что надо знать

С января 2019 больничные в Украине будут рассчитывать по новой системе.

Об этом сообщили в Фонде соцстрахования.

По информации ведомства, с 1 января минимальный размер больничного повысится до 100 грн в день (до этого около 90 грн).

Работодатель сможет оплачивать только первые пять дней больничного, а затем выплаты будут перечисляться из Фонда соцстрахования. Размер пособия будет зависеть от трудового стажа и размера средней зарплаты за последние 12 месяцев.

Так, суммарную зарплату за этот период делят на общее количество дней в году (с учетом государственных праздников). Сумма, которая получилась, - это размер больничного. Получить больничный равный своей средней зарплате могут только те, у кого более 8 лет трудового стажа. Другим полагается только часть зарплаты.

В процентном соотношении: от 3 до 5 лет - 60% средней заработной платы; от 5 до 8 лет - 70%; от 8 лет - 100%. С ростом минимальной зарплатывырос и минимальный размер больничных. Еесли в 2018 году час работы оплачивался в районе 22,4 грн, то в теперь сумма составляет 25 грн.

Уже в 2019 году электронные больничные листы придут на смену бумажным. В результате оформить и продлить больничный можно будет без похода в поликлинику (онлайн) 

Источник : https://from-ua. 



Теги: Украина, Донбасс, больничный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх