Азаров назвал цель России на выборах президента Украины: Москва "спалилась" раньше времени

28.01.2019 12:30

​В социальных сетях разгорелся крупный скандал после того, как собравшиеся в Москве предатели под предводительством бывшего премьера Николая Азарова озвучили свой план реванша пророссийских сил на выборах президента Украины.

Видео с заявлением Азарова было опубликовано в Интернете накануне и вызвало массовые возмущения украинцев.

Азаров заявляет, что возглавляемый им так называемый "комитет спасения Украины" поддержит всех кандидатов в президенты, которые выступают против нынешнего главы государства Петра Порошенко. Более того, главная задача сбежавших в Москву предателей не допустить проведения Порошенко во второй тур.

Пророссийские силы, помимо Бойко и Мураева, готовятся выдвинуть кандидата на выборах – им стал сбежавший в Москву после Революции Достоинства Владимир Олейник. При этом социальные сети с возмущением восприняли план Азарова, открыто проклиная предателя.



Источник: www.dialog.ua