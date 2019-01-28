- Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ22:45
- Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон21:51
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами21:10
- В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом20:50
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- Новый план ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе: Украина и Россия должны заключить договор19:20
- Водителей заставят: в Украине взялись за важный закон19:05
Госбанк предупредил украинцев о росте цен
Государственный банк "ПриватБанк" сообщил о скором повышении тарифов за кассовые услуги в отделениях своих банков. Об этом в понеделник, 28 января, сообщает издание "Бизнес.Медиа" сообщает руководитель "Розничного бизнеса" Алексей Шабан.
"Платежи в кассе становятся сейчас практически бессмысленными. Да, это дорогие платежи, и если клиент готов заплатить за то, чтобы кассир набрала его платеж и приняла наличку — он может заплатить. А если он может сформировать платеж сам (в интернет-банкинге), а в кассе просто сдать наличку, это уже не будет платежом. Это будет просто пополнением счета", — заявил член правления банка Шабан.
Как отметил, руководитель "ПриватБанка" Шабан на сегодня комиссия банка находятся ниже рыночной. На кокой уровень тарифы банка будут подняты пока не неизвестно.
"Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов", — отметил Алексей Шабан.
Сейчас в Привате считают, что новые цены на кассовое обслуживание должны подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать. Он уверен, что новые комиссионные госбанка не оттолкнут людей.
Напомним, ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" попал в громкий скандал с клиентом из-за долгов по карте которые вменяет ему банк даже после победы в судах.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, ПриватБанк, повышение
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Обстрел Катериновки: Снаряд попал в жилой дом19:36
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО18:50
- «Осторожно, мины!»: Эксперты и политики об условиях полного разминирования Донбасса18:20
- Пушилин анонсировал поставки молочной продукции в аннексированный Крым18:00
- В ОБСЕ нашли замену Минским соглашениям17:20
- Нацполиция сообщила о подготовке фальсификации президентских выборов на Донбассе16:48
- Прилепин сдал Россию по полной: "Донбасс пока не отдадут, там много наших денег" (ВИДЕО)16:30
- Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ22:45
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон21:51
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами21:10
- В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом20:50
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Превратить Украину в ОРДЛО: программа Савченко вызвала шок в соцсети 20:12
- В ОРДЛО мирные жители застрелили члена НВФ19:52
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Ваши слезы и переживания вернутся тому, кто их умышленно вызвал08:45
- В «ЛНР» может начаться эпидемия07:33
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- Украинские водители будут проходить техосмотр по новой процедуре
- При температуре 37 срочно к врачу: украинцам грозит опасная эпидемия
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются