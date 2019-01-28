Госбанк предупредил украинцев о росте цен

28.01.2019 14:16

Государственный банк "ПриватБанк" сообщил о скором повышении тарифов за кассовые услуги в отделениях своих банков. Об этом в понеделник, 28 января, сообщает издание "Бизнес.Медиа" сообщает руководитель "Розничного бизнеса" Алексей Шабан.

"Платежи в кассе становятся сейчас практически бессмысленными. Да, это дорогие платежи, и если клиент готов заплатить за то, чтобы кассир набрала его платеж и приняла наличку — он может заплатить. А если он может сформировать платеж сам (в интернет-банкинге), а в кассе просто сдать наличку, это уже не будет платежом. Это будет просто пополнением счета", — заявил член правления банка Шабан.

Как отметил, руководитель "ПриватБанка" Шабан на сегодня комиссия банка находятся ниже рыночной. На кокой уровень тарифы банка будут подняты пока не неизвестно.

"Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов", — отметил Алексей Шабан.

Сейчас в Привате считают, что новые цены на кассовое обслуживание должны подтолкнуть людей и бизнес к более активному использованию системы интернет-банкинга и мобильного приложения. Цены на удаленные сервисы пообещали не повышать. Он уверен, что новые комиссионные госбанка не оттолкнут людей.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный "ПриватБанк" попал в громкий скандал с клиентом из-за долгов по карте которые вменяет ему банк даже после победы в судах.

Источник: https://from-ua.com