Из Третьяковской галереи в Москве украли картину мариупольского художника

28.01.2019 09:00

В Москве 27 января из Третьяковской галереи пропала картина знаменитого мариупольского художника Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» 1908 года.

Первыми про исчезновение картины написали пользователи в социальных сетях, после чего пропажу подтвердили в министерстве культуры РФ.

МВД России официально сообщило, что ведет розыск похитителя. Полицейские и сотрудники Росгвардии в настоящий момент проверяют и опрашивают всех, кто находится в здании, проверяют помещения галереи.

Как сообщает автор телеграм-канала «Музейный сноб», картину украли на глазах у многочисленных посетителей. Человек, укравший произведение, был похож на сотрудника музея.

«Парень, одет был просто, как работник музея, с покерфейс-выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли, криков нет, может, работник меняет картину, а вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит» , — пишет он.

Источник: https://donpress.com