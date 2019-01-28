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Новый план ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе: Украина и Россия должны заключить договор
В ОБСЕ начали обсуждать новую стратегию. Специалисты из Мониторинговой миссии представили план по урегулированию ситуации на Донбассе.
Они сошлись во мнениях, что Украине и РФ нужно подписать договор, который будет одобрен парламентами двух стран. Европейские специалисты отмечают, что между Российской Федерацией и Украинском государством должно быть подписано соответствующее соглашение.
Однако оно должно быть одобрено обоими парламентами, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Униан". Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик рассказал о том, что план урегулирования ситуации на оккупированной территории будет происходит при совместном участии ООН.
"На протяжении годов мы наблюдали то, что Минские соглашения не могли заметить. Чтобы прекратить бессмысленное кровопролитие, необходима помощь извне. Именно поэтому мы решили обратиться к членам ООН, чтобы ситуация была урегулирована", - сообщил Сайдик.
Также Сайдик отметил, что представители ОБСЕ в данный момент оценивают уровень безопасности на территории ОРДЛО. Им необходимо будет представить отчет европейским партнерам, чтобы работа была начата. Напомним, что временем ранее представители ОБСЕ зафиксировали танки и тяжелое вооружение у боевиков, которые были размещены возле населенных пунктов. Более того, сепаратисты продолжают нарушать Минские договоренности.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор, ОБСЕ
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