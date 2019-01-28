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Погода в феврале: синоптик удивил украинцев прогнозом
Февраль текущего года в Украине не будет очень морозным, также не прогнозируются метели.
Как передает replyua.net со ссылкой на znaj.ua, об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его словам, в ночное время ожидается небольшое снижение температуры, а уже днем почти во всех регионах нашей страны этот показатель будет выше нуля. Эксперт утверждает, что резко погода в феврале ухудшится с 20 чисел февраля, когда возможно резкое похолодание и периодические осадки.
«В общей сложности, в первой декаде месяца погода будет относительно мягкой (от небольших минусов к плюсам) и малоснежной. В отличие от второй десятидневки, в конце которой ожидаются обильные осадки. Кроме того, во второй декаде февраля в Украину вернутся морозы, но еще не очень сильные. А вот после 20 февраля возможно резкое снижение температуры. Осадки будут умеренными», - отметил народный синоптик.
Недавно сообщалось, что синоптики представили прогноз погоды на февраль, в соответствии с которым украинцам нужно готовиться к лютым морозам, метелям и гололеду.
Теги: Украина, Донбасс, февраль, прогноз погоды
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