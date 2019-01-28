Рева дал разъяснение о повышении украинских пенсий в марте 2019 года

28.01.2019 12:00

Минсоцполитики 23 января 2019 года опубликовало проект постановления о повышении пенсий украинским пенсионерам в марте этого года.

Андрей Рева, министр соцполитики Украины, заявил, что повышение планируется произвести почти на 18%.

По словам министра, перерасчет будет производиться в зависимости от коэффициента. Эта цифра будет рассчитываться по формуле — 50% роста зарплат и 50% инфляции. В 2018 году этот показатель 17,4%. Для расчета будет взят показатель зарплаты в 3764 грн.

Он также добавил, что эта формула будет рассчитываться только в 2019 году.

Источник: donpress.com