«Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун

28.01.2019 15:03

В Украине в рамках медицинской реформы изменились нормативы в оказании услуг работниками «скорой помощи». Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Мы должны позвонить своему врачу, с ним по телефону поговорить, есть ли причина, по которой врач должен приехать к своему пациенту. Нужно договориться, должен ли врач приехать. Доктор может по телефону дать совет. Может пациент должен приехать к своему врачу. Они договариваются об этом», – сказала она.

«Есть очень четкие причины для вызова "скорой", и когда "скорая" должна выезжать – это когда температура более 40 градусов, или, когда есть боль в сердце и проблемы с дыханием – тогда "скорая" приезжает. То, что когда-то "скорая" оказывала услуги первичной помощи продолжаться не будет. "Скорая помощь" должна оказывать экстренную медицинскую помощь», – заявила Супрун.

По ее словам, жалобы пациентов на телефон «скорой помощи» в основном диспетчеры рекомендуют перенаправлять на семейных врачей. «Но прежде всего надо позвонить своему семейному врачу, а на "103" нужно звонить, если это экстренный случай, и вы правда не знаете, что с вами», – отмечает министр.

«Если семейный врач не может приехать, у него есть смена. Есть дежурный врач, который может оказывать эти услуги», – добавила Супрун.

Источник: https://dnews.dn.ua