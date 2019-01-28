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В «ЛНР» может начаться эпидемия

28.01.2019 07:33
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В «ЛНР» может начаться эпидемия

Главный врач санитарно-эпидемиологической станции временно неподконтрольного украинскому правительству Луганска Дмитрий Докашенко призвал жителей региона пройти иммунизацию против кори.

При этом он отметил, что заболеваемость корью носит пока единичный характер, хотя небольшой подъем заболеваемости был зафиксирован.

«С начала года заболело 11 человек: дети и взрослые. В основном это неиммунизированные завозные случаи, когда люди едут на территорию Украины и возвращаются уже инфицированными», – сообщил главврач, отметив, что за весь 2018 год заболело 46 человек. 

Напомним, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за неделю зарегистрировано 20 случаев кори, в том числе в Донецке – 15 случаев, Макеевке – 4 случая, Кировском (после переименования Крестовка – прим. ред.) – 1 случай; из числа заболевших 11 детей и 9 взрослых.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, эпидемия, корь, ЛНР
 
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