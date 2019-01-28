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В Украине снова прогнозируют ухудшение погодных условий

28.01.2019 08:15
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В Украине снова прогнозируют ухудшение погодных условий

Ухудшение погодных условий ожидается в Украине 27 января. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

«По данным Укргидрометцентра, утром 27 января в восточных областях ожидается гололед, в Кировоградской, Днепропетровской и большинства южных областей туман, видимость 200-500 м, местами сложные отложения гололеда и изморози, налипание мокрого снег», – говорится в сообщении пресс-центра спасателей.

При этом синоптик Наталья Диденко сообщила, что понедельник в Украине еще будет холодным. «Ближайшей ночью на севере и в центре до -10-17 градусов! Завтра днем морозы ослабнут, только на северо-востоке еще побудет до -10 градусов. Осадков каких-либо серьезных – вряд ли», – считает она, основываясь на синоптической карте.

Также она отмечает, что со вторника и всю неделю – оттепель, сырость и даже дневные «плюсы».

 

Источник: https://dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, погода
 
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