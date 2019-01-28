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Вакарчук сделал заявление о выборах Президента Украины,- ВИДЕО
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.
Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале артиста.
"Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - подчеркнул артист.
По словам Вакарчука, он хорошо осознает, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук". "И я не собираюсь стоять в стороне. Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедают нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее. Так не должно быть! И нам под силу это изменить! Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!" - пообещал Вакарчук.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Вакарчук, выборы президента, заявление
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