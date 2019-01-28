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Выборы в Украине: Порошенко резко поменял свои планы
Глава украинского государства Петр Порошенко сообщит о выдвижении на второй президентский срок в ближайший вторник, 29 января, хотя прежде озвучивали другую дату.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», соответствующее мероприятие состоится в Международном выставочном центре в Киеве. Инсайдерские источники сообщили, что там будут не только представители не только Блока Петра Порошенко, но и члены Кабмина, которые представляют эту политическую силу, в том числе премьер Владимир Гройсман, а также мэр Киева Виталий Кличко.
«Это будет не съезд партии, скорее всего, Порошенко пойдет как самовыдвиженец», - уточнил собеседник.
В свою очередь, нардеп от БПП Мустафа Найем также подтвердил дату выдвижения Порошенко. Он отметил, что участником мероприятия будет экс-генсек НАТО, внештатный советник Порошенко Андерс Фог Расмуссен. «На встрече по выдвижению кандидата в президенты Андерс Фог Расмуссен будет присутствовать лично. Мероприятие предварительно запланировано на 29 января», - написал он на своей странице в Facebook.
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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