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Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море

29.01.2019 20:37
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Эксперт объяснил, почему Путин больше не будет "шалить" в Азовском море

Российский политолог Дмитрий Орешкин считает, что президент РФ Владимир Путин больше не будет шалить в Азовском море, когда рядышком — в Черном море — присутствуют силы НАТО.
Глава РФ — человек, который глубоко презирает разного рода документы и правовые основы, он верит в силу и деньги, рассказал эксперт Главреду.
По его словам, когда в Черном море появляются американские и еще какие-то эсминцы, Путин задираться не станет, опять-таки потому что есть существенная разница в весовых категориях, и он это прекрасно понимает.
"У Украины абсолютно беспроигрышная позиция, потому что по всем правовым гарантиям, по всем договорам Азовское море принадлежит двум государствам — Украине и России. Соответственно, и Керченский пролив тоже принадлежит двум государствам", — отметил собеседник.
"И до тех пор, пока дело не выходило на международный уровень, Путин мог действовать в своих интересах. Но, как только там появятся международные наблюдатели и эсминцы, которые будут вести съемку, которые, может быть, даже получат мандат НАТО, чтобы контролировать ситуацию, Путин сразу поймет, что ему надо отступать", — подчеркнул эксперт.
Орешкин добавил, что если вдруг на море будет "горячая" война или какой-то очередной обстрел украинских суден, то это будет для российского лидера контрпродуктивно.
"Тогда немедленно Европейский Союз или даже Генассамблея ООН (потому что накипело) могут принять решение о международном контроле", — сказал политолог.
"Поэтому Владимиру Владимировичу придется сцепить зубы и допускать прохождение украинских кораблей через Керченский пролив, всячески мотая им нервы и пугая", — заявил он.
"Думаю, что в Азовское море натовские корабли не пойдут, потому что им нужно будет согласовывать путь и получать разрешение на прохождение в это море от России (ведь два государства владеют морем), а Россия, конечно же, разрешения не даст. Но, в любом случае, когда рядышком присутствует НАТО, Путин шалить не будет", — полагает собеседник.



Теги: Донбасс, Путин, Азовское море, НАТО, корабли
 
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