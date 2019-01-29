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Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс: Волкер и постпред Украины обсудили важный вопрос

29.01.2019 15:58
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Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс: Волкер и постпред Украины обсудили важный вопрос

Курт Волкер и Владимир Ельченко поговорили насчет перспектив по вводу миротворческой миссии на Донбасс. Сроков никаких не было названо, однако стороны сообщили, что меры уже были приняты.

Вчера, 28 января, состоялась встреча двух политиков, которые представляли свои страны в Нью-Йорке. Постпред ООН Владимир Ельченко, а также спецпредставитель Соединенных Штатов Курт Волкер пришли к соответствующим выводам во время своей беседы, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига.Новости".

В первую очередь они обратили внимание на оккупированную часть Донбасса, а также Крым. Волкер и Ельченко решили принять соответствующие меры, чтобы восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Для этого нужна будет миротворческая миссия, которая поможет ВСУ. Также беседующие стороны поговорили насчет освобождения моряков из Украины. К сожалению, не было озвучено никаких планов, хотя над этим уже работает не только Украинская сторона, но и ряд общественных организаций. Сообщается, что продвижение есть, особенно в плане информации, которую Россия временами дает "небольшими порциями".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, ООН, ВСУ, миротворцы, Волкер
 
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