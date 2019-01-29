Главная / Новости / Украина / Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января
Последние новости раздела
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- Тука выступил с критикой насчет плана Сайдика по Донбассу: "Прозвучали только общие тезисы". ВИДЕО16:41
- Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс: Волкер и постпред Украины обсудили важный вопрос15:58
- Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января15:37
- "Он поддерживал Донбасс", - в "ДНР" восхищаются поступком предавшего Украину Ракицкого15:13
- Полторак: Украина переходит к новому этапу развития техники ВСУ22:45
- Окончательная точка касательно перехода в ПЦУ поставлена – Порошенко подписал новый закон21:51
- Ситуация на блокпостах ОРДО: на дорогах под Еленовкой одни ямы, валяются куски бамперов21:39
- Украинцам урезают "паек": отечественные производители жульничают с фасованными продуктами21:10
- В Украину идет резкое потепление и дожди с мокрым снегом20:50
Потепление, дожди и снег! Стало известно, какая погода нас ожидает в последний день января
29.01.2019 15:37
В четверг, 31 января, в Украине ожидается плюсовая температура воздуха и осадки в некоторых областях. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Как отмечается, 31 января дожди со снегом пройдут только в Житомирской, Ровненской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается.
Теплее всего в этот день будет на юге: 7-9 тепла днем и 1-2 градуса с отметкой "плюс" ночью. На остальной территории Украины дневные температуры установятся на уровне 1-4 тепла, а ночью столбики термометров покажут от 1 мороза до 1 тепла.
Теги: Донбасс, снег, дождь, потепление, прогноз погоды
Читайте также:
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные
- Погода на Крещенье: снег, дождь и потепление
- Дощ та мокрий сніг: синоптик розповіла, якої погоди очікувати на вихідних в Україні
- Сегодня может пойти снег - Укргидрометцентр
- Синоптики обещают в Донецке снег с дождем
- На Донецкую и Луганскую области надвигаются очередные неприятности
- "Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть19:02
- "Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила19:01
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- В Мариуполе охотники за металлом разворовывают Флагман машиностроения Украины - «Азовмаш»18:00
- Россия и "Л/ДНР" резко высказались о плане Сайдика по Донбассу: "Идет саботаж минского процесса"17:41
- Сослуживцы оплакивают члена НВФ «Седого» из Сысерти16:59
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении16:22
- В одной из котельных Луганска прогремел взрыв: пострадали две женщины14:48
- Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР14:04
- Через КПП «Успенка» в РФ вывозятся неизвестные грузы в крытых грузовиках13:52
- "Мой родной Донецк идет ко дну", - эмоциональный пост Казанского о разрухе и нищете в "ДНР" всколыхнул Сеть19:02
- "Самоликвидировался", - умер террорист "ДНР" Гордей из Липецка, жаловавшийся, что РФ его бросила19:01
- В «ДНР» назвали «безобразием» футбольные санкции Украины18:29
- В Мариуполе охотники за металлом разворовывают Флагман машиностроения Украины - «Азовмаш»18:00
- Россия и "Л/ДНР" резко высказались о плане Сайдика по Донбассу: "Идет саботаж минского процесса"17:41
- Дания инициирует введение ЕС санкций против России из-за агрессии в Азовском море17:20
- Сослуживцы оплакивают члена НВФ «Седого» из Сысерти16:59
- Тука выступил с критикой насчет плана Сайдика по Донбассу: "Прозвучали только общие тезисы". ВИДЕО16:41
- В одном из пунктов пропуска на границе с РФ полностью прекращено движении16:22
- Перспективы ввода миротворцев ООН на Донбасс: Волкер и постпред Украины обсудили важный вопрос15:58
- Никогда так не делайте: Комаровский о серьезной ошибке в лечении гриппа14:27
- Медики выяснили, в каких дозах красное вино полезно для сердца11:13
- Что делать, если смартфон замерзает и отключается на морозе22:15
- Врачи назвали сладость, очищающую организм от токсинов21:21
- Раскрыта правда о сосисках: стоит ли есть20:30
- Японец рассказал невероятную историю жизни с девушкой, болеющей амнезией18:35
- Профилактика гриппа: что съесть, чтобы не заболеть17:40
- «Скорая помощь» не будет уже такой, как раньше, – Супрун15:03
- Шесть способов вернуться в рабочий график без стресса для организма14:48
- Создана подушка против храпа09:15
- Почему жителям Донецка и Луганска Путин никогда не раздаст паспорта России: о гражданстве РФ можно забыть
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- "Жить уже невозможно, а вы распилочные конторы штампуете", - новая идея Пушилина привела в бешенство "ДНРовцев"
- В Кремле дали добро. Пушилин анонсировал рост зарплат в ОРДО