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В Софийском соборе произошло страшное ЧП
29.01.2019 21:32
Сегодня, 29 января, в центре Киева из окна здания по адресу Владимирская, 24 выпал мужчина. По указанному адресу находится Софийский собор. Об этом сообщает "Информатор".
Инцидент произошел около полудня. Как рассказали в полиции, мужчина выпал из окна второго этажа. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в больницу. Есть очевидцы, их допрашивают правоохранители.
На данный момент неизвестно, это был несчастный случай или попытка суицида. На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные и скорая. Что именно произошло и личность пострадавшего устанавливается.
Теги: Донбасс, Киев, мужчина, Софийский собор
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