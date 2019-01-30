Гриценко: Приглашаю Порошенко вместе со мной выйти в эфир на полиграф

30.01.2019 17:06

Лидер политической силы «Гражданская позиция», кандидат на пост главы украинского государства Анатолий Гриценко в очередной раз обвинил президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко во лжи. Об этом пишет replyua.net.

Это стало его реакцией на заявления Юрия Луценко. Последний недавно рассказал, что в 2014 году Пётр Порошенко предложил Анатолию Гриценко пост министра обороны. Однако лидер «Гражданской позиции» от него отказался. По словам Анатолия Гриценко, это откровенная ложь. Данная информация – это выдумка генерального прокурора. Или же Юрия Луценко просто обманывает его же кум – Пётр Порошенко. Следовательно, Анатолий Гриценко выразил готовность отстаивать правду. Он предложил Петру Порошенко вместе с ним публично пройти полиграф. Ведь только так можно определить, кто в данной ситуации врёт, а кто говорит правду.



