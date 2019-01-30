Грозный прогноз на 2019 год: Путин нападет на Украину

30.01.2019 17:54

Владимир Путин может решиться на полномасштабное наступательную операцию на территории Украины.

Подобный прогноз прописан в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром, сообщает Политека.

Как отмечают разведчики Соединенных Штатов, масштабное нападение российско-оккупационных войск на Украину в 2019 году является «операционно возможным, но не вероятным».

«Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны России, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году», – заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс.

Разведка Штатов также отмечает, что напряжение в отношениях между Киевом и Москвой в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, «потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море».

«РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО», – уверяет Коутс, выступая с презентацией доклада.

Американские разведчики также уверены, что перехват российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе.

Помимо этого, Владимир Путин готов совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году.

«Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего СССР, которые он считает, принадлежат к его сфере влияния», – подытожил Коутс, представляя высокопоставленными чиновникам США свежий разведывательный отчет.