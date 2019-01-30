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Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками
В украинских магазинах и на рынках от 15 до 30% фальсифицированных продуктов. Чаще всего подделывают сливочное масло, твердые сыры, сметану, колбасные изделия и алкоголь.
Эксперты советуют покупать проверенную продукцию и в официальных магазинах, а не на стихийных рынках или в забегаловках, а также внимательно читать данные на упаковке, пишет OBOZREVATEL.
Лидируют масло и колбаса
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что в Украине чаще всего подделывают масло, колбасные изделия и твердые сыры.
"Я бы сказал, что это топ-3 фальсификатов. В масло и сыры добавляют пальмовое масло (как выяснили ученые, оно увеличивает риск развития рака – Ред.). Оно намного дешевле, чем животные жиры. Но детям пальмовое масло противопоказано. Что касается колбасных изделий, то чаще всего туда добавляют целлюлозу, фактически бумагу. Естественно, никто этого на упаковке не указывает. Судя по нашим проверкам, 15% продуктов фальсифицированы", – рассказал Рубан.
Также, по его словам, подделывают и мясо. Правда, тут уже каждый хозяин подходит к делу по-своему. "Есть те, кто вымачивает мясо в растворе, для того чтобы оно приобрело красный цвет", – отметил Рубан.
Кроме этого, сейчас в Житомирской области продолжают расследовать дело против недобросовестного производителя, который накалывал мясо химией для увеличения в объеме и весе.
"Если вы покупаете какую-нибудь буженину, карбонат, балык красивого цвета и большого объема, то он точно наколот. Вы только разрежете его, а он окажется слишком влажным. Это значит, что его напичкали специальным гелем. Его в буквальном смысле накалывают инъекциями, а потом массажируют в центрифуге. В результате кусок мяса увеличивается в объеме раза в три", – признался один из бывших сотрудников мясокомбината на условиях анонимности.
В сметану, тем временем, научились добавлять крахмал для того, чтобы она была более густой. Масштабами подделок возмущаются даже в Ассоциации производителей молока. Там утверждают, что на рынке треть продукции фальсифицирована. И говорят, что если так дело пойдет дальше, то скоро в стране не останется молочного стада. Поскольку добросовестные производители теряют рынок сбыта из-за более дешевых подделок.
Гранатового сока практически нет
Директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подтверждает, что молочный рынок буквально кишит фальсификатом. Есть некоторые производители, которые производят до 80% подделок.
Также есть проблемы и с теми, кто выпускает соки. "Точно могу сказать, что 80% гранатового сока – это подделка. Потому что гранат сам по себе очень дорогой, и сок из него получается очень дорогим. В остальных соках, например, первого отжима, на 90% используют яблочный концентрат", – рассказывает Дорошенко.
Также в упаковке дорогого кофе, как правило, мы покупаем более дешевый. Особенно это касается растворимого гранулированного продукта. "А если вы покупаете стикеры с кофе, то там вообще непонятно что", – пояснил Дорошенко.
Поддельный алкоголь
Часто в Украине подделывают и алкоголь. "Крепкие напитки, особенно водка, в маленьких магазинах и уж тем более в наливайках – это сплошная подделка. Она дешевая, и люди даже не задумываются что пьют", – говорит Дорошенко.
Его поддерживает глава союза потребителей Украины Максим Несмиянов. "Люди привыкли употреблять некачественный алкоголь. Мы как-то провели эксперимент и дали нашим операторам продегустировать настоящий коньяк и поддельный. Так вот им подделка понравилась, а настоящий коньяк – нет! Люди пьют коньяк по 100 грн за литр и не задумываются, что такого просто не может быть", – заявил Несмиянов.
По его оценкам, чем дальше от столицы, тем чаще встречается поддельный алкоголь. "Если в Киеве подделку в крупных супермаркетах и магазинах редко встретишь, в основном это мелкие магазины, наливайки, кафешки, то как только выезжаешь за черту Киева, там уже фальсификат встречается все чаще и чаще", – предупреждает Несмиянов.
И советует все-таки обращать внимание на цену товара и то, где вы берете крепкие напитки.
Кроме этого, не стоит покупать водку в больших упаковках, это явная подделка.
"В поддельном продукте можно различить осадок, какие-то ворсинки. А через пару недель напиток в бутылке может стать мутным. На заводской бутылке колпачок не будет прокручиваться вокруг своей оси. Часто на этикетке буквы пропечатаны нечетко. Если опустить в подделку синюю лакмусовую бумажку, то она станет красной. Значит, туда добавили кислоту для крепости. Еще бутылку до открывания нужно взболтать – если там много воды, то пузыри будут крупными. А если это настоящая водка, то она взболтается змейкой из мелких пузырьков", – советует нам Олег Ярошенко, продавец алкогольного магазина.
На что еще обращать внимание
Чтобы не купить вместо масла спред, нужно на него нажать. Если в холодильнике упаковка твердая, то это масло, если нет – то уже подделка. При нарезке масло не прилипает к ножу, а его срез гладкий, на нем нет трещин. Кроме того, обращайте внимание на цвет – масло не будет белым или слишком желтым. Если вы достали кусок масла из холодильника, то на нем не должны образовываться капельки воды.
Что касается молочных продуктов, то специалисты советуют внимательно читать данные на упаковке. Если на пачке с маслом нет слова "масло", то, скорее всего, это спред или так называемый молокосодержащий продукт.
Настоящий сыр, оставленный на столе на пару часов, засохнет. А сыр с добавлением пальмового масла станет жирным или потрескается.
Что касается колбасных изделий, то тут тоже надо внимательно смотреть, что написано на упаковке – первыми в списке состава продукта всегда указывают то, чего тут больше. Если в начале списка стоит курятина, а в конце телятина, то, значит, колбаса сделана из курятины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, вред, подделка, продукты
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