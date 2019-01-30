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Как Россия будет препятствовать выборам в Украине: разведка Америки представила важную информацию
Эксперт из США рассказал, что Россия будет использовать кибератаки, а также провокации во время выборов в Украине.
Российская Федерация будет делать все возможное, чтобы к власти в Украине пришел пророссийский президент. Дэн Коутс, занимающий пост директора национальной разведки Соединенных Штатов, сказал о том, что РФ попытается внедриться не только в украинские, но еще и в американские выборы.
Данная информация была представлена "Голосом Америки", передает издание "Диалог.UA". Коутс рассказал о том, что Российская Федерация в самом начале попытается повлиять на выборы в Украине.
Кремль, по словам директора нацразведки США, сосредоточится на том, чтобы поставить в Украине на пост президента максимально лояльного к его политике человека. Для этого, как он сообщает, будут использоваться разные методы: от хакерских атак до реальных провокаций.
"Нападение РФ на Морфлот Украины – это только один из тех агрессивных примеров, когда Россия попросту закрывает глаза на международные нормы ради достижения своих целей", - подытожил Коутс.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, разведка, выборы президента
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