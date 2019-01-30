Порошенко назвал единственный путь сохранения независимости сильной Украины

30.01.2019 13:06

Петр Порошенко рассказал о том, каким образом Украина может сохранить полноценную независимость.

Для этого, по его словам, государству нужно стать полноценной частью Европы, которая будет обладать сильной экономикой.

Украинский президент поделился важной информацией со всем народом Украины. Он сообщил, что страна всю свою историю боролась за независимость, но у нее все равно существует только один путь, чтобы это сделать.

Об этом он рассказал во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя", передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на агентство FN.UA. "Последние года для Украины были нелегкими.

Однако именно они показали, что у нас, украинцев, есть единственный путь, чтобы стать независимыми.

Этот единственный путь – стать полноценным государством Европы, где все люди будут счастливы", - сообщил президент. При этом Петр Порошенко сразу сказал, что некоторым людям такая цель покажется чрезмерно амбициозной и нереальной, учитывая проблемы с экономикой и войну на востоке Украины. Но президент сообщил, что он будет работать над тем, чтобы сделать государство сильным экономически.

Он отметил, что за последнее время в Украине возрос процент тех людей, которые относят себя к категории "небедных". Напомним, Гройсман оказал поддержку президенту Украины. Помимо этого Подервянский тоже поддержал украинского президента.



Источник: www.dialog.ua