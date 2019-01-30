"Пробуждение зверя": Германия готовит армаду военных кораблей на помощь Украине и может сокрушить Россию в зоне Керченского пролива

30.01.2019 17:38

Европейские партнеры встали на защиту Украины против агрессии РФ. В этот раз Германия намерена отправить свой флот, чтобы отразить следующее нападение Российской Федерации на Украину.

Германская сторона заявила о том, что готова оказать поддержку Украине в акватории Черного моря, где не так давно Россия проявила себя как агрессор. Об этом рассказали в правительстве Германии во время беседы с заместителем министра обороны Украины Анатолием Петренко, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Отмечается, что в Черном море могут скоро присутствовать боевые корабли ВМС Бундесвера. Помимо этого, германские представили сказали о том, что будут добиваться от Российской Федерации освобождения моряков из Украины. Также они выразили желание поддерживать реформу Украины, которая касается сектора безопасности и обороны. В свою очередь, Петренко рассказал коллегам из Германии о том, какая ситуация наблюдается на Донбассе и Азово-Черноморской территории. Также стороны поговорили о возможном введении миротворцев в оккупированные РФ районы. Военно-морские силы включают флот, морскую авиацию и подразделения специального назначения. Руководство Военно-морскими силами осуществляет инспектор ВМС через главный штаб ВМС. Ему подчинены оперативное командование и центральное управление. Немецкий флот состоит из 2 флотилий, каждая из которых состоит из 3-6 эскадр. Военно-Морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала Германии, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов Германии и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений. Военно-Морской Флот осуществляет сдерживание от применения военной силы или угрозы ее применения в отношении Германии, защиту военными методами суверенитета Германии, распространяющегося за пределы ее сухопутной территории на внутренние морские воды и территориальное море, суверенных прав в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе, а также свободы открытого моря. Кроме того, Военно-Морской флот обеспечивает военно-морское присутствие в Мировом океане, демонстрацию флага, визиты кораблей и судов Военно-Морского флота, участие в осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Германии.