- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Червоненко предрек экономический крах Украины без России12:27
- Весна будет холодной: стало известно, какая погода будет в марте12:12
- "У России с Украиной будет мир", - Геращенко озвучил фундаментальное условие для поворотного момента. ВИДЕО10:45
- Стрельба в Николаеве: в Сети появилось видео убийства супружеской пары. ВИДЕО09:34
- В «ДНР»: В Донецке до сих пор не восстановлено движение трамваев на ряде маршрутов21:30
- В неподконтрольной Макеевке обвалилась кровля местного кафе20:45
- Пенсионеров крупно надули: кому и как урежут пенсии20:31
- Главари «ДНР» пообещали достроить недострои и передать их «нуждающимся»20:15
- Украина разорвала важное соглашение по СНГ: «никакой торговли с РФ»19:40
Путин проигнорировал мольбы о помощи "ихтамнетов", заключенных в Украине за войну на Донбассе
Российские наемники, которых осудили за преступления на Донбассе, отправили письма Путину с криками о помощи, которые хозяин Кремля проигнорировал.
"Ихтамнеты" отправили обращения к главе России с просьбой обменять их на украинских пленников еще в августе прошлого года, однако не были услышаны, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Новую газету".
Судьба соотечественников Путину, который собрался защищать русских по всему миру, безразлична, поэтому заключенные не дождались ответа или визита консулов. Российские наемники в своих письмах жалуются Владимиру Владимировичу на проблемы со здоровьем, которое ухудшилось в тюрьме, а помощи медиков они якобы не получали. Однако российский агрессор продолжает играть в "ихтамнетов", жертвуя жизнями своих граждан. Все обращения, отправленные в Кремль, заканчиваются практически одинаково.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, заключенные, наемники, обмен пленными
- Россия отвоевались в Сирии. Украина - следующая
- Эксперт: Донбасс для Путина – поле для игры
- Бутусов: Путин изменил тактику против Украины и теперь не остановится
- Взрывной доклад: как Россия спускалась в ад
- Письмо дончанина в Россию: "Исчезла навсегда страна-освободитель. Теперь вы - оккупанты и каратели"
- Пойдет ли Путин на эскалацию военной обстановки на Донбассе, – мнение
- Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне15:09
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина14:32
- В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»14:14
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП13:50
- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток13:09
- В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек12:48
- ВСУ на Донбассе одним выстрелом мощнейшего ПТРК "Стугна-П" испепелили бронетранспортер боевиков11:52
- Захарченко был скромнее: соцсети возмущены кортежем Пушилина11:31
- На Донбассе развернули работу подразделения медицинской эвакуации11:09
- Пророчество обнаружили в Библии: Нибиру разрушит все страны, кроме одной15:33
- Громкое самоубийство бойца ВСУ на Донбассе: причины и детали ЧП держат в тайне15:09
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- «Тебе здесь еще жить»: Ходаковский ответил угрозами на слова Басурина14:32
- В «ДНР» хотят «национализировать» компанию «Вода Донбасса»14:14
- В Амвросиевском районе ОРДО произошло смертельное ДТП13:50
- Волкер не бачить у "мирному плані" Сайдіка альтернативи "Мінську". ВІДЕО13:26
- Оккупанты РФ считают убитых - на Донбассе становится "жарко": враг мощно ударил по ВСУ из минометов и зениток13:09
- В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек12:48
- Червоненко предрек экономический крах Украины без России12:27
- Живу и работаю в Донецке несколько лет. Если завтра вернемся в Украину – что будет с моим стажем?14:52
- Самые умные Знаки Зодиака22:35
- Убывающая луна до 4 февраля: что нужно успеть сделать21:10
- Названы проблемы с ушами, которые могут «говорить» о смертельном заболевании20:00
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас19:00
- Бодрит лучше кофе: Медики рассказали, как ходьба влияет на организм16:30
- Врачи рассказали, кому нельзя есть квашеную капусту14:54
- Эксперты: Украинцев пичкают опасными продуктами-подделками11:20
- В жизни изменится многое, если каждый день читать эту молитву10:00
- Посланы друг другу небесами: астрологи назвали идеальную пару среди знаков Зодиака09:15
- Какой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из нас
- ВСУ подорвали "КамАЗ" с российскими военными на Донбассе: сдетонировал боекомплект - у россиян много убитых
- На оккупированном Донбассе местные жители в упор расстреляли российского военного, открывшего огонь по мирным
- Мощная "ответка" ВСУ. Армия России считает убитых и раненых наемников
- Боевики "ДНР" заявили о захвате украинской части КП "Вода Донбасса"
- "Мы ширма для Крымнаша, нас РФ помурыжит еще пару лет и сольет", - сепаратисты Донбасса "прозрели"
- Жительница Донецка: "Нас уже лишили аэропорта, а к лету не будет трамваев и троллейбусов, на Донецк больно смотреть"
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: со стороны Курахово — опять бизнес, под Горловкой большая пешая очередь
- «Идет скрытый передел»: Ходаковский объяснил проблемы с мусором в Донецке
- Путин готов отдать 400 км границы: «Все ради самого дорогого»