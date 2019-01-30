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Путин вторгнется в Украину: «он не остановится», угрожающий прогноз на 2019 год

30.01.2019 13:20
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Путин вторгнется в Украину: «он не остановится», угрожающий прогноз на 2019 год

Владимир Путин может решиться на полномасштабное наступательную операцию на территории Украины

Подобный прогноз прописан в масштабном отчете разведывательного сообщества США относительно основных угроз, стоящих перед миром.

Как отмечают разведчики Соединенных Штатов, масштабное нападение российско-оккупационных войск на Украину в 2019 году является «операционно возможным, но не вероятным».

«Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны России, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году», – заявил глава Национальной разведки США Дэн Коутс.

Разведка Штатов также отмечает, что напряжение в отношениях между Киевом и Москвой в Азовском и Черном морях будет продолжать усиливаться, «потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море».

«РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО», –  уверяет Коутс, выступая с презентацией доклада.

Американские разведчики также уверены, что перехват российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе и задержка команд судов в ноябре 2018 года демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе.

Помимо этого, Владимир Путин готов совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году.

«Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего СССР, которые,как  он считает, принадлежат к его сфере влияния», – подытожил Коутс, представляя высокопоставленными чиновникам США свежий разведывательный отчет.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
 
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