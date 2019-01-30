Украина разорвала важное соглашение по СНГ: «никакой торговли с РФ»

30.01.2019 19:40

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств

Такое решение поддержал Кабинет министров на заседании в среду, 30 января. Инициатива о выходе из соглашения «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ» поступила от Минэкономразвития.

Соответствующее соглашение 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляла конкретных поставщиков за определенными покупателями.

По оценке ведомства, указанные нормы не соответствуют современным принципам рыночной экономики в Украине и являются устаревшими.

Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участниками СНГ. Министерство иностранных дел сообщит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках СНГ. Такое решение было принято в Кабинете Министров.

Важно знать, что речь идет о Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Известно, что Соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 года в Минске и Соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 года в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально экономического положения.

Эксперты считают, что в современных реалиях данные соглашения уже не являются актуальными; они не исполняются и не имеют важного значения.

Еще одно соглашение было заключено 15 мая 1992 года в Ташкенте и предполагало, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и осуществлять внешнеэкономическую деятельность с третьими странами и международными организациями.

Договор еще предусматривал наличие консультаций между странами СНГ о контактах и ​​членстве в других международных организациях.

Источник: https://politeka.net