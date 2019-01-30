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Украину призвали соглашаться с требованиями России по Керченскому проливу
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя разрешение РФ западным экспертам осмотреть Керченский пролив на предмет нарушения законов судоходства, призвал Украину соглашаться с этим решением, даже если Киев требовал совсем иного, передает replyua.net.
Мусиенко отметил, что Украина предлагала расширение именно постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ с Донбасса на акваторию Азовского моря, а не создание отдельной наблюдательной группы.
«Даже если нам полностью не нравится формат миссии, мне кажется, с этим можно поработать. Отказ будет выглядеть не очень красиво перед нашими западными партнерами, ведь мы говорили, что хотим наблюдателей в Керченском проливе. Поэтому я думаю, нам надо соглашаться, но предложить условия, которые были бы максимально учтены при этом Францией и Германией», – пояснил Мусиенко. В то же время он добавил, что очень важно понимать и тот факт, на какое время Россия допустит иностранных наблюдателей в Керченский пролив.
Как считает эксперт, если группа прибудет на десять дней, или на месяц, и в это время россияне не будут никого провоцировать и разрешать проход кораблей. Для Украины важно, чтобы наблюдатели были в Черном море постоянно. «И есть еще один принципиальный момент: Россия ведет речь о том, что сейчас зима и сильные морозы. Из-за чего часть Азовского моря может покрываться льдом, поэтому не осуществляется судоходство так, как в другие времена года. Соответственно, они могут действительно пропустить показательно часть кораблей, чтобы показать, что не в (конфликте.- Ред.) проблема», – подвел итог эксперт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Керченский пролив, требование
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