Важная информация о "Приват24"

30.01.2019 07:46

Государственный "ПриватБанк" информирует, что с 7 февраля в мобильном интернет-банкинге "Приват24" будет доступна новая услуга по обмену валюты онлайн. Такое сообщение обнародовал руководитель электронного бизнеса "Приватбанка" Сергей Харитич.

В финучреждении уточняют, что пользователи мобильного приложения смогут продавать и покупать валюту, а именно доллары США и евро.

Возможным станет мгновенное зачисление на валютные карты или депозиты с банковских карточек в гривне, в пределах установленного Нацбанком лимита - до 150 тысяч гривен.

Клиенты сервиса "Приват24" смогут покупать не более 1000 долларов США за сутки. Новый сервис по обмену валюты заработает со вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Новый Privat24 станет открытой платформой для клиентов всех украинских банков, которые смогут добавлять свои карточки в кошелек для проведения платежей.

Напомним, ранее мы писали о грядущем повышении тарифов на кассовое обслуживание в отделениях "ПриватБанка".

Источник: http://kr24.com.ua