Восемь женщин заявили о домогательствах полковника ВСУ

30.01.2019 17:19

Лейтенант украинской армии Валерия Сикал обвинила командира в домогательствах. Она утверждает, что это вынудило ее перевестись в другую часть, а после - написать заявление в полицию и военную прокуратуру. Оказалось, девушка была не единственной жертвой, передает Голос.

24-летняя Валерия публично призналась, что постоянное унижение, грязные намеки и психологическое насилие со стороны командира она терпела почти год. "Говорил, что я должна делать ему хорошо, удовлетворять его в сексуальном плане. Пытался меня обнять, прижать к себе", - говорит она.

За интимные отношения предлагал стремительную карьеру, а когда та отказывала, продолжал еще больше издеваться. Своему супругу о домогательствах Валерия призналась не сразу, но когда командир не отпустил ее на больничный после операции, она терпеть устала.

Рассказав все мужу, женщина написала заявление правоохранителям и перевелась в другую часть. Позже оказалось, что она далеко не единственная пострадавшая от такого поведения командира и есть еще минимум восемь жертв. По крайней мере, столько девушек сообщили о домогательствах со стороны мужчины.

Кроме навязчивых ухаживаний полковника к подчиненным, ходят слухи и про особые методы воспитания солдат. В сети даже гуляет видео, будто по его приказу за нарушение устава солдатам ставят клизмы.

Подобного рода дела крайне трудно доказать, поэтому женщины в основном молчат. Но Валерия с мужем не отступают и собирают свидетельства женщин, с которыми пойдут в суд.