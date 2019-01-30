Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»

30.01.2019 11:36

Предвыборная кампания Владимира Зеленского собрала 350 тысяч отзывов и предложений украинцев.

«Такого не было даже на Майдане». Подобное сравнение несется отовсюду. Отношение оно имеет к предвыборной программе кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского.

Так всего 4 дня прошло с момента публикации предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Украинцы, как известно, активно участвовали в ее формировании:

«По аналитическим подсчетам мы получили от вас более 350000 взаимодействий в различных проявлениях! Как и обещали, все предложения и комментарии о внесении изменений в программу мы взяли на обработку, чтобы вместе достичь главной цели — построить Украину своей мечты! «, — заявили в штабе Владимира Зеленского.

Сравнение масштабов деятельности команды кандидата и взаимоотношений украинцев по «Стране грез» идет в сравнение со знаменательным для украинцев Революцией Достоинства на Майдане.

Главные изменения, которые намерен ввести Владимир Зеленский, если станет Президентом Украины:

Народовластие через референдум (украинцы решают львиную долю вопросов, а не Совете с президентом)

Человек — высшая ценность (качественный онлайн-сервис всех государственных услуг)

Снятие депутатской неприкосновенности

Вернуть Крым, Донбасс, ускорить вступление Украины в НАТО

Создать профессиональную армию

Вернуть работников с помощью «Экономического паспорта» (вклады на детей до 18 лет с правом возврата только после достижения совершеннолетия)

Новое декларирования бизнеса, улучшение условий для предприятий

Формирование прозрачного рынка земли

Переход к страховой медицине

Обновленная программа кредитования на жилье для молодежи

Напомним, кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский поразил украинцев своим чувством юмора. Дело в том, что кандидат обратился к украинцам с просьбой публиковать лучшие фейки о нем в сети.

Конкуренты не брезгуют средствами, говорит Зеленский, и сочиняют всяческие небылицы о нем. Так артист предложил соотечественникам выкладывать в сети лучшие фэйки о нем со специальным хэштегом.

Потому как этих самых фейков, в последнее время, «развелось» слишком много, Владимир Зеленский решил выйти из ситуации не взаимным «поливанием грязью» конкурентов, а с присущим ему юмором.

Владимир Зеленский в своем видео-обращении к украинцам рассказал, что его называют и «технический человек», и «нога Кремля», скоро, предположил Владимир Зеленский, будет, наверное, и «голос Вакарчука».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о потере друзей в РФ – он признал тот факт, что российские коллеги просто перестали с ним общаться.

Об этом украинский актер и шоумен заявил в интервью одному из европейских изданий:

«Большинство российских коллег перестали с нами общаться – они сами приняли это решение. В Юрмале я никого не встречаю – похоже, они обходят нас стороной, опасаясь нашей проукраинской позиции», — сказал Владимир Зеленский.

Источник: https://from-ua.com