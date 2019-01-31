Астролог дал неожиданный прогноз, что ждет Ульяну Супрун и реформу здравоохранения

31.01.2019 20:05

Астролог Влад Росс дал прогноз для исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун в день ее рождения, 30 января.

"Годовой гороскоп Ульяны Супрун говорит о том, что совсем скоро она отправится восвояси, скорее всего, вернется к себе на родину. В любом случае, в Украине ее уже не будет", - сказал он в комментарии Главреду.

По словам Росса,в 2019 году ее ждут переезды, дальние странствия и, в итоге, возвращение на родину. Благоприятным периодом для нее будет осень.

"Скорее всего, Супрун в Украине не будет уже во второй половине 2019 года, а, может быть, даже раньше. Ее ждет та же судьба, что и бо́льшую часть иностранцев, которые были в нашем правительстве, но долго там не продержались - в Украине о ней очень скоро забудут", - спрогнозировал эксперт.

Та же участь, по словам астролога, ждет и реформу здравоохранения.

"К власти в Украине в 2019 году придут совершенно новые люди. Нынешняя реформа здравоохранения мало кого в Украине устраивает, а следующего президента Украины она, тем более, не будет устраивать", - резюмировал он.