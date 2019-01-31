Россия доминирует: Украину предупредили о бессилии НАТО в Черном и Азовском морях

31.01.2019 19:17

Военно-морские силы Украины и НАТО не способны противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях.

Такое мнение высказал "Апострофу" заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Ситуация в Черном и Азовском морях действительно развивается в негативном направлении, здесь я согласен с оценками американской разведки. Россия сейчас полностью доминирует в этом регионе, чувствуя полную безнаказанность. Военными средствами она контролирует Черное и Азовское моря, а также Керченский пролив.

К сожалению, Украина и страны НАТО сейчас не могут изменить баланс в свою пользу, поскольку военно-морские силы и Украины, и стран НАТО - Румынии и Болгарии - не способны как-то противостоять российским возможностям", - убежден эксперт.

Также, по словам Самуся, Россия сконцентрировала в Крыму мощные военно-морские, ракетные и авиационные группировки, которые военными инструментами могут легко влиять на ситуацию в регионе.