Стрельба в Николаеве: в Сети появилось видео убийства супружеской пары. ВИДЕО

31.01.2019 09:34

Вчера всю Украину потрясло леденящее дух чрезвычайное происшествие, которое произошло в одном из областных центров Украины. Мы сообщали о том, что в среду, 30 января, в городе Николаеве произошла стрельба возле Ленинского районного суда, которая унесла жизни супружеской пары, передает "Диалог.UA".

Злоумышленник зверски расстрелял супругов из ружья прямо в упор. Антон Геращенко, являющийся депутатом Верховной Рады Украины от фракции "Народный Фронт", раскрыл новые подробности этого свирепого убийства. Так, Геращенко на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил, что убийца одолжил у жертв 40 тысяч долларов 10 лет назад, однако должник не удосужился выполнить свои долговые обязательства. Именно поэтому мужчина и женщина отправились в судебную инстанцию, дабы получить решение о взыскании долга с процентами, но вместо получения долга они, к сожалению, отдали свои жизни. Также на просторах Интернета появилось видео момента убийства пары, которое запечатлели камеры наружного наблюдения соседнего здания.