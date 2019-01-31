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"У России с Украиной будет мир", - Геращенко озвучил фундаментальное условие для поворотного момента. ВИДЕО

31.01.2019 10:45
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"У России с Украиной будет мир", - Геращенко озвучил фундаментальное условие для поворотного момента. ВИДЕО

Вчера на телеканале "Прямой" состоялось известное ток-шоу политического характера под названием "Эхо Украины", гостем которого стал нардеп от фракции "Народный Фронт", уведомивший об условиях мира между соседними странами.

Антон Геращенко заявил, что у российского агрессора с украинским государством будет мир, но для этого в Российской Федерации должна кардинально поменяться политическая элита, передает "Диалог.UA".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, мир, Геращенко, элита
 
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