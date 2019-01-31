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В «Нафтогаз Украины» озвучили условия установки бесплатного счетчика

31.01.2019 18:41
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В «Нафтогаз Украины» озвучили условия установки бесплатного счетчика

Компания «Нафтогаз Украины» намерена бесплатно обеспечить всех желающих украинцев счетчиками. Однако это произойдет только при условии подписания контракта с потребителем.

Об этом сообщил глава правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, передает donpress.com.

«Нафтогаз» поддерживает эту инициативу, но нам нужен прямой контракт с потребителем, с тем человеком, который хочет поставить счетчик», — заявил Коболев.

Он также отметил, что эта данная программа должна быть предусмотрена в финансовом плане «Нафтогаза».

«Одного источника недостаточно. Поскольку это отношения между облгазом и потребителем, нам нужен контракт с кем-либо из них. С облгазом это невозможно — они против, с потребителем — мы с удовольствием возьмем этого потребителя, сделаем его своим потребителем и будем ставить счетчики», — сказал глава правления.

Согласно подсчетам, количество абонентов, которым необходимо установить счетчики - 3 млн. Стоимость счетчика составляет 1,2−1,3 тыс. грн.



Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, финансы, Нафтогаз, контракт, счетчик, потребитель
 
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