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В Украине запущена новая база ВПЛ: Какие сложности возникли

31.01.2019 22:01
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В Украине запущена новая база ВПЛ: Какие сложности возникли

В Украине в декабре 2018 года после задержек была запущена новая база данных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Работники сообщили о возникновении некоторых вопросов, связанных с техническими проблемами и отсутствием обучения по работе новой системы. Об этом говорится в дайджесте Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») «Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц» за декабрь 2018 года, опубликованном сегодня, 31 января, на сайте организации, пишут Донецкие новости.
«Прошло 5 дней с момента прекращения использования ЕИБД (Единая информационная база данных ВПЛ, – ред.) 13 декабря и запуска новой базы данных 18 декабря. В течение этого периода управления социальной защиты населения (УСЗН) должны были выдавать справки ВПЛ написанные от руки, а затем внести данные в новую информационную базу. На самом деле, некоторые УСЗН приостановили оказание услуг для ВПЛ (Константиновка, Донецкая обл.) или выдачу справок ВПЛ (Лиман и Мариуполь, Донецкая обл.)», – говорится в дайджесте.
По данным правозащитников, не было проведено обучение по новой базе данных, и работники сообщили о трудностях, включая отсутствие информации о детях в справках ВПЛ их родителей, трудностях переноса записей между административными подразделениями, технические проблемы, недостоверную информацию, а одному человеку пришлось покупать флеш-карту за собственные деньги.
По данным Минсоцполитики, в Украине, по состоянию на 28 января, учтены 1 млн 353 тыс. 412 переселенцев из Донбасса и Крыма.



Теги: Украина, Донбасс, база данных, ВПЛ
 
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