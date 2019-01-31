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Весна будет холодной: стало известно, какая погода будет в марте

31.01.2019 12:12
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Весна будет холодной: стало известно, какая погода будет в марте

Весна в этом году придет не скоро - в начале марта установится холодная погода, и в ночные часы столбик термометра будет опускаться до 13 градусов мороза. Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань.
«Первая десятидневка марта – полностью с морозами. Притом, морозы довольно хорошие. Ночные температуры будут доходить до -13...-7», - прогнозирует синоптик. Также он рассказал, что уже со второй половины марта снова прогнозируются сильные морозы. Примерно в двадцатых числах марта столбик термометра в ночные часы будет опускаться до 4 градусов со знаком минус. Такие лёгкие морозы задержатся в стране примерно на 4 дня.



Теги: Донбасс, весна, холод, прогноз погоды
 
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