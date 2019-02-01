Берлин отправляет военный корабль в Черное море: стали известны цели морской операции Германии

01.02.2019 10:22

Берлин готовится направить военный корабль в Черное море. Власти Германии видят сразу несколько мотивов для таких действий. Уже сейчас известен маршрут корабля и перспективы от такого решения.

Берлин готов обеспечить присутствие Военно-морских сил бундесвера в Черном море, чтобы сдержать агрессию Москвы и оказать поддержку Украине, сообщает "Диалог.UA".

Это подтвердили в Министерстве обороны Германии. Согласно их планам, корабль отправится уже в этом феврале в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Учитывая отношения между Россией, Украиной и Германией, такие действия идут на руку украинской стороне в плане стратегической выгоды использования Черного моря. В маршрут военного корабля входит посещение двух болгарских портов – Бургас и Варну. Размещение других военных кораблей Германии в Черном море пока не предвидится.