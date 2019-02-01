Неожиданные фамилии: астролог о результатах выборов в Украине

01.02.2019 16:01

На президентских выборах в марте 2019 года имеют хорошие шансы на победу сразу несколько кандидатов, поясняет астролог Влад Росс. Об этом сообщает Politeka.

"Стрелец (Юлия Тимошенко родилась под зодиакальным знаком Стрельца, – прим. ред.) точно проходит во второй тур. Ну, а Водолей (Владимир Зеленский родился под знаком Водолея, – прим. ред.) – это все наше будущее. В знаке Стрельца сейчас Юпитер – символ власти, удачи и успеха, что может говорить о том, что выборы выиграет именно Стрелец, во второй тур выйдет точно", - отмечает астролог.

Астролог убежден, что довольно высокие шансы войти во второй тур и у Водолея.

"Вообще самый "звездный час" именно у Зеленского: для него звезды четко сходятся и прекрасно располагаются на небе, что говорит о том, что больше всего шансов у него. Это просто звездная комбинация!", - отмечает Росс.

Однако выборы в Украине может выиграть и кандидат без звездной комбинации и удачи. Для этого достаточно иметь хорошие финансы.

"Достаточно просто всех купить, ту же Избирательную комиссию. С таким расположением планет, как в гороскопе у Порошенко выстроятся Меркурий и Нептун на момент выборов, ему легко может удастся сфальсифицировать все: сначала протащить себя во второй тур вместе с Тимошенко, а потом ее обыграть. Тимошенко стопроцентно будет во втором туре", - отмечает астролог.

При этом Влад Росс убежден, что судьба Порошенко на грядущих выборах будет зависеть исключительно от того, как ему удастся сфальсифицировать выборы. В случае, если ему это не удастся провернуть, то ему больше не быть президентом.

"Однако звезды могут благоприятствовать одним людям, а другие с помощью "бабла" меняют все – против "бабла" не попрешь. Даже если Порошенко не выиграет выборы, он будет оставаться в украинской политике – это не Яценюк, который ушел окончательно. Однако влиять на жизнь страны он уже не будет, тем более, настолько существенно, как сейчас", - поясняет астролог.